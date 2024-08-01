Dilan Balkay kimdir?

Dilan Balkay’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Dilan Balkay kimdir? İşte detaylar…

DİLAN BALKAY KİMDİR?

1 Eylül 1995 doğumlu Dilan Balkay, multi-enstrümantalist, şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Müzik kariyerine 9 yaşında trompet çalarak adım atan Balkay, çeşitli orkestralarda yer aldıktan sonra, 2013 yılında sokak müziği yapmaya başlamış ve 2016 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen alternatif müzisyenleriyle işbirliklerine imza atmıştır.

MÜZİK KARİYERİNİN BAŞLANGICI VE İLK ADIMLAR

Dilan Balkay’ın müziğe olan ilgisi, 9 yaşında trompet çalmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Genç yaşta müzikle tanışan Balkay, çeşitli orkestralarda görev alarak yeteneğini geliştirmiştir. 2013 yılında etnik müzik grubu Farfara İstanbul ile sokak müziği yapmaya başlamış, bu süreçte kendini daha da ileriye taşımıştır. 2016 yılından itibaren Türkiye’nin önemli alternatif müzik sanatçılarına eşlik etmeye başlamış; Evrencan Gündüz, Dolu Kadehi Ters Tut, Ozbi, Gaye Su Akyol, Canozan, Nova Norda, Sedef Sebüktekin, Eda Baba ve Dilhan Şeşen gibi isimlerle hem konserlerde hem de kayıt süreçlerinde yer almıştır.

DOLU KADEHİ TERS TUT VE SOLO ÇALIŞMALAR

2018 yılından itibaren Dolu Kadehi Ters Tut grubunda trompet, klavye ve geri vokalde aktif olarak görev alan Balkay, grubun müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu süreçte, müzik yeteneklerini daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştırmıştır. 2019 yılında solo projelerine odaklanmaya başlayan Balkay, dört tekli ve çeşitli sanatçılarla iş birlikleri gerçekleştirmiştir. 2021 yılında, tamamen kendi söz ve müziklerinden oluşan ilk albümü **"KUYU"**yu piyasaya sürmüştür. Albüm, dinleyicilerden büyük ilgi görmüş ve Balkay’ın solo kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

FESTİVAL VE MEKAN PERFORMANSLARI

"KUYU" albümünün ardından, Türkiye genelindeki çeşitli festival ve mekanlarda performans sergileyen Balkay, Temmuz 2022’de Kudüs Caz Festivali'nde sahne alarak uluslararası arenada da dikkat çekmiştir. Bu performansı, onun uluslararası müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırmıştır.

GELECEK PROJELERİ

Şu anda yeni parçalar ve iş birlikleri üzerinde çalışan Dilan Balkay, müzik kariyerine yenilikler eklemeye devam etmektedir. Alternatif müzik sahnesindeki yükselişi, onun hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayacaktır.

Dilan Balkay’ın müziği, alternatif akımları ve yenilikçi tarzı ile dinleyicilerine unutulmaz deneyimler sunmaya devam edecektir. Gelecek projeleri merakla beklenmektedir.