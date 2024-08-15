Beşiktaş Fulya Deresi Sokak'ta 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sularında meydana gelen kazada, yokuş aşağı hızla ilerleyen bir cip önce park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücünün, 31 suç kaydı bulunan ve Çerkezköy'de yakalanan Dağlı Otel'in sahibi Furkan Dağlı olduğu belirlendi. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan Dağlı, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındı.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Dila Kırarslı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, cipin içindeki iki kişi çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı ve yara almadıkları tespit edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin hızla yokuştan indiği, park halindeki araçlara ve sonrasında kaldırımda yürüyen bir kadına çarptığı görülüyor. Kazanın şiddetiyle araç yan yattı.

GÖRGÜ TANIĞI: "ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ, KADINA VURMUŞ"

Kazayı duyarak olay yerine koşan görgü tanığı Hamit Aktürk, "Gece saat 04.00 gibi büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda bir aracın ters dönmüş olduğunu gördük. Araç çok hızlı bir şekilde gelmiş ve kadına çarpmış. Kadın, başka bir araca çarparak yere düştü. Ambulans çağırdık ve şoförlerden biri olay yerinde yoktu" dedi.

DİLA KIRASLI’NIN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Furkan Dağlı’nın ifadesinden sonra serbest kalmasının gerekçesi ise talihsiz kadının kazadan yaralanarak hastaneye kaldırıldıktan sonra durumu iyiye gitmesi oldu Dila Kıraslı’nın hayati tehlikesi olmaması Dağlı'nın suçsuz olmasına yetti.

Yaralanan Dila Kıraslı, İnsan kaynakları uzmanı olarak çalışıyormuş. Kıraslı’nın hastanedeki tedavisi ise devam etmektedir.