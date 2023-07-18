Son birkaç sene içerisinde küresel ısınmanın da etkisiyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye genelinde de büyük orman yangınları oluyor.

Yazın gelmesiyle birlikte mesire ve piknik alanlarında pikniğe gitmek isteyenlere uyarıda bulunan Öz-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Aslan, "Bugün Türkiye’nin birçok yerinde çıkan yangınlar insanımızın düşüncesizliğinden, umursamazlığından ortaya çıkmıştır.” diyen Aslan, “Evini, bahçesini temizlemek için çalıları yakan bir vatandaşımız hektarlarca alanın yanması için ilk kıvılcımı yakmıştır. Hayattan, insanlıktan nasibini almamış olan bir insan ‘canım sıkıldı ormanı yaktım’ demiştir. Kendisini yakmadığına göre gayet aklı başında olduğu alenen bellidir. Yarın akli melaikelerini yitirdi diyerek bir işlem yapılması halinde en sert tepkimizi vereceğimiz bilinmelidir" diye belirtti.

Açıklamasının devamında Aslan, şu ifadelere yer verdi; "Defalarca uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Yanan sadece ormanlar değil, canlar yok oluyor diyoruz. Ormanlarımız yanmasın diye canını hiçe sayan orman işçilerimiz şehit oluyorlar. Bedeli yeşil vatan için ama sebebi saçma insanlar yüzünden. Artık sinir kat sayımız yerinden fırladı işçilerimiz gece gündüz olay yerinde yangına karşı mücadele veriyorlar. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz yapmasına da siz lütfen artık bir şey yapmayın. Tarlasını sürmek isteyen eline çakmak alıyorsa, evinin bahçesini temizleyen eline çakmak alıyorsa, canım sıkıldı deyip eline ateşi alıp orayı burayı yakıyorlarsa daha ne diyebiliriz ki."

Piknikçilere de uyarılar ve tavsiyelerde bulunan Aslan, "Piknikleri yapın, kültürümüzün bir parçası diyoruz doğru, imanımızın parçası olan temizlik imandan gelir sözünü nereye koyacağız. Yedin içtin temizle kardeşim, temizle. O attığın cam parçasının mercek etkisi yaptığını sana ilkokuldan bu yana öğretmediler mi? Çanakkale yanıyor, Mersin yanıyor, Hatay yanıyor, Muğla yanıyor bu yangınların hepsinin hemen hemen oluşma sebebi insan kaynaklı. Yapmayın! Yeşili ellerinizle yok etmeyin. Canlıları yok etmeyin! Bir fidan elli yılda bu hale geliyor milli servetimizi yok etmeyin." şeklinde uyardı. Haber Merkezi