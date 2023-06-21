Yetkililer tarafından bir açıklama paylaşılarak yapılan uyarı Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiriyor. Mesaj ya da e-postayla iletilebilecek sahte bağlantılara karşı duyarlı olunması gerektiği söylenilen açıklamada yetkililer, “Bu tür sitelerin yasal kuruluşları taklit etmediğinden emin olun” dedi.

NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan uyarıda, “Mesaj, e-posta veya sosyal medya paylaşımlarıyla karşınıza çıkabilecek kurban bağışı konulu sahte İçeriklere karşı duyarlı olun. ‘Kurban bağışı, hisse bedeli’ başlıklı reklam ve ilanlar içeren teyit edemediğiniz sosyal medya hesapları veya internet sitelerine ödeme yapmayın. Teyit edemediğiniz ya da şüpheli gördüğünüz linklere tıklamayın, bu bağlantılar aracılığıyla kişisel ve finansal bilgilerinizi paylaşmayın. Bağış hisse bedeli gibi işlemlerinizi yasal olarak yetkili kuruluşlara ait resmî internet siteleri üzerinden gerçekleştirin” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan