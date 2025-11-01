2026’da simülasyonların tamamlanması hedeflenirken, finansal kuruluşların entegrasyonu, güvenlik önlemleri ve topluluk bulutu kullanımı için yeni adımlar atılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uzun süredir üzerinde çalıştığı Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçiyor. Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı’na göre, dijital para biriminin simülasyon süreci 2026’da tamamlanmış olacak.

Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

Proje kapsamında, finansal kurumların sisteme entegre edilmesi ve güvenlik altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca, yenilikçi teknoloji projeleri arasından uygun görülenlerin Dijital Türk Lirası Sistemine dahil edilmesi amaçlanıyor.

Yeni Düzenlemeler Yolda

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, TCMB, dijital para kullanımına geçiş sürecinde ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenlik seviyesini artıracak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Yapılan Değişiklik Kapsamında:

Bankalar ve finansal kuruluşların teknolojik altyapılara eşit erişimi sağlanacak.

Mevzuat çerçevesinde denetlenen kurumların katılımıyla topluluk bulutu kullanımı yaygınlaştırılacak.

Bu adımlar, hem dijital para sisteminin güvenliğini artırmayı hem de finansal teknolojilerde rekabeti desteklemeyi amaçlıyor.