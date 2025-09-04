Türkiye, dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir eşiğe hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, ikinci faz çalışmaları hızlandırıldı.

Geleneksel Paranın Ötesine Geçecek

Geleneksel paranın ötesine geçerek ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen bu proje, finansal altyapının geleceğini şekillendirecek adımlar arasında gösteriliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde de dijital para birimlerine yönelik yoğun çalışmalar yürütülürken, Türkiye’nin bu alanda attığı kararlı adımlar, küresel rekabet açısından da büyük önem taşıyor.

Yeni Nesil Ödeme Dönemi

TCMB, yaptığı açıklamada bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya davet ederek, özel sektörün dinamizmini bu dönüşüm sürecine dahil etmeyi amaçlıyor.

Hazırlanacak proje önerileriyle dijital para ekosistemine dahil olacak kuruluşlar, yalnızca finans sektörünü değil, günlük yaşamda ödeme alışkanlıklarını da kökten değiştirecek bir sürecin parçası olacak.

Dijital Türk Lirası’nın devreye girmesiyle birlikte, hem güvenlik hem de hız açısından yeni nesil bir ödeme deneyimi kullanıcılarla buluşacak.

Uygulanabilirliği Test Edilecek

TCMB, mevcut ödeme altyapılarını tamamlayıcı bir çözüm olarak Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmeyi hedefliyor.

İlk fazda gerçekleştirilen pilot uygulamalarda başarılı ödeme işlemleri yapılmış, ardından yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci faza geçilmişti.

Proje Geliştirilmeye Devam Ediliyor

Bu kapsamda Merkez Bankası tarafından, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, belirlenen kategoriler doğrultusunda proje geliştirmeye davet ediliyor.

Başvurular; jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik ve makineler arası ödemeler gibi alanlarda yapılabilecek.