Müdürlük yetkilileri, çocukların dijital oyun kullanımlarında ebeveynler tarafından dikkat edilmesi gerekenler noktalara değindi.

Yetkililer tarafından, “Bir eğitim ve öğretim yılı daha sona erdi. Milyonlarca öğrenci için yaz tatili başladı. Tatilin başlaması ile birlikte, son yıllarda velilerin endişe ettiği problemlerin başında gelen djital oyunlar konusunda, dikkatli olunması gerekiyor. Dijital oyunların kullanımı ve ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gereken konular hakkında hazırlanan video, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, “Eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte öne çıkan konulardan biri de dijital oyunların kullanımıdır. Çocukların dijital oyun kullanımlarında ebeveynler tarafından dikkat edilmesi gerekenler neler?” notuyla bir paylaşım yaparak ebeveynlere önerilerde bulundu.

Bir video şeklinde yapılan paylaşımda ise ebeveynlerin çocukları ile birlikte oyunların özelliklerine karar vermesi, seçilen oyunları birlikte keşfetmesi, oyun kullanımı ile ilgili ödüllendirme veya ceza aracı olarak kullanmaktan kaçınılması, çocuklarının kişisel bilgilerini paylaşmaması ve neden paylaşmaması gerektiği hakkında onlara bilgi verilmesi konularına değinildi. Melike Aslı Arslan