Yozgat Gençlik Merkezi, 21-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan “Dijital Genç Bilgi” yarışmasını Yozgatlı gençlere duyurdu.

18-25 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği yarışma, çevrimiçi olarak düzenlenecek. Yarışmada en kısa sürede en çok doğru cevabı veren gençler, Eylül ayında Balıkesir’de düzenlenecek Dijital Gençlik Kampı’na katılmaya hak kazanacak. Kampta gençler, dijital teknolojilerin kullanımı ve gelişimi hakkında bilgi edinecek, alanında uzman kişilerle buluşacak ve deneyimlerini paylaşacak.

Merkezden yapılan açıklamada, “Dijital dönüşüme ve yenilikçi teknolojilere ilgi duyan dijital gençler için bir yarışma hazırladık. 21- 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Dijital Genç Bilgi Yarışması, 18-25 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlandı. Yarışmamızda siber güvenlik, yapay zekâ, akıllı şehirler, bulut bilişim, yazılım ve blokzincir gibi güncel ve önemli konularda bilgilerinizi sınayabilirsiniz. Yarışmada en kısa sürede en çok doğru cevabı veren yetenekli gençlerimiz ödül olarak, Eylül ayında Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Dijital Gençlik Kampı'na katılım hakkı kazanacak! Bilgi ve teknolojiyle dolu bu heyecan verici yarışmaya hazır mısınız? Şimdiden tüm dijital gençlere başarılar dileriz! Yarışma hakkında detaylı bilgiler için; https://basvurudijitalgenc.cbddo.gov.tr/” Ahmet Ayverdi