Meta CEO’su Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasında yeni bir çağın başladığını söylüyor.

Ona göre akıllı telefonlar artık miadını doldurmak üzere ve yerlerini sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) destekli akıllı gözlüklere bırakacak.

Zuckerberg bu dönüşümün yalnızca kaçınılmaz değil aynı zamanda dijital geleceğe yön vermek isteyenler için büyük bir fırsat olduğunun altını çiziyor.

Gözlükler Artık İlk Adım

Zuckerberg’e göre yakın gelecekte dijital deneyim, elde taşınan cihazlarla değil, doğrudan gözlerin üzerine takılan teknolojilerle sağlanacak.

Meta’nın geliştirdiği VR gözlükler bu dönüşümün ilk adımlarını oluşturuyor.

Eller serbest kullanım, doğrudan görüş alanına bilgi aktarımı ve anında iletişim gibi özelliklerle bu gözlükler, sezgisel ve bütünsel bir dijital ara yüz sunacak.

“Bugün milyonlarca insan gözlük takıyor. Aynı kişiler, birkaç yıl içinde bu gözlüklerle mesajlaşacak, harita kullanacak, bilgiye erişecek” diyen Zuckerberg, bu cihazların yalnızca bir ekran olmadığını, gelecekte dijital yaşamın kalbi olacağını söylüyor.

Telefonlar Bu Çağda Son Bulacak

Meta’nın Quest serisi VR gözlükleri, Zuckerberg’in bu vizyonunun ilk örnekleri arasında yer alıyor. Şirket, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekerken, klasik akıllı telefon formatının artık dijital dönüşüm hızına yetişemediğini savunuyor.

Zuckerberg daha önce yaptığı bir açıklamada, “Akıllı telefonlar yeni bir çağın başlangıcı değil, mevcut düzenin son halkası” ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ise dijital evrimin yeni aşamasının VR ve AR teknolojileriyle şekilleneceğini net bir şekilde ortaya koyuyor.