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Teknolojik gelişmelerle birlikte 2000'li yıllardan itibaren dijital ekran kullanımının arttığına dikkat çeken uzmanlar, Yozgat'ta da "ekran maruziyeti" olarak adlandırılan durumun sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Medipol Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, ekran maruziyetinin sadece göz sağlığını değil, aynı zamanda depresyon gibi ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Doç. Dr. Tanrıverdi, günlük hayatta sıkça kullanılan telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarının neden olduğu göz kuruluğunun yanı sıra, fazla ekran maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sorunların yanı sıra depresyona kadar varabilen problemlerle karşılaşılabileceğini ifade ediyor. Bu tür sorunların kronikleşerek hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Tanrıverdi, bunun da depresyona sürükleyebileceğini vurguluyor.

Uzman, sorunların önlenmesi için en etkili yöntemin saat başı en az 15 dakika mola verilmesi olduğunu söylüyor. Özellikle profesyonel olarak ekran karşısında uzun süre mecburiyetten çalışanların bu molaları vermelerinin önemine değinen Tanrıverdi, ayrıca molalarda dijital ekranlardan uzaklaşılmasını ve radyasyon etkilerinden kaçınılmasını öneriyor. Ayrıca, sorunların devam etmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Son olarak, Tanrıverdi, muayene sonucu ortaya çıkan kırma kusurlarının düzeltilmesi ve kuru göz problemlerine uygun tedavilerin uygulanması gerektiğini belirterek, hastaların doğru gözlüklerle daha net ve temiz bir görüş elde edebileceklerini ifade ediyor.