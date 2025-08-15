Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, 21. yüzyılda dijital araçların hem kişisel hem de profesyonel yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirterek, atölye çalışmasının katılımcılara günlük yaşamda işlerini kolaylaştıracak dijital uygulamaları tanıma ve etkin kullanma imkânı sunacağını söyledi.

Uğuz, atölyede iletişim, iş birliği, planlama, veri yönetimi, sunum ve tasarım gibi farklı alanlarda kullanılan popüler dijital araçların uygulamalı olarak öğretileceğini, katılımcıların daha önce hiç denemedikleri yeni araçlarla tanışarak dijital becerilerini geliştirme fırsatı bulacağını ifade etti.

Uğuz, dijital çağda yetkinliklerini artırmak isteyen tüm gençleri eğitime katılmaya davet etti.