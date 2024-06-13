Yozgat Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından temel gıda ve ihtiyaç maddeleri satışı yapılan işletmeler denetlendi.

Yozgat’ta hizmet veren başta marketler olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç maddeleri satışı yapılan işletmelerde; fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listelerine yönelik denetim yapıldı.

Valilik konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Valiliğimiz koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Artışı Yönetmeliği kapsamında; ilimizde hizmet veren başta marketler olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç maddeleri satışı yapılan işletmelerde; fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listelerine yönelik denetimler aralıksız devam etmektedir. Tüketicilerimiz, konu ile ilgili şikayetlerini Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemine (HFA), CİMER üzerinden veya dilekçe ile Ticaret İl Müdürlüğüne iletebilir.”