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“Didi İsrail malı mı? Didi Türk malı mı? Didi hangi ülkenin?” sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ilgili içeriğimiz:

Didi, Türkiye'nin yerel bir markasıdır ve Çaykur şirketi tarafından üretilmektedir. Çaykur, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kamu kuruluşu olup, çay üretimi ve işlemesi konularında uzmanlaşmıştır. Didi, Türk Malı bir çay markasıdır ve Türkiye'nin yerel çay üretiminin bir ürünüdür. Bu marka, Türkiye'deki çay severlere kaliteli bir çay deneyimi sunmak amacıyla üretilmektedir.