İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, mahkeme sevk edilerek tutuklanmıştı. Bu kez de savcılık kararınca Show HT Grubu'nun eski sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.

Öte yandan Turgay Ciner’in eşi Didem Ciner’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Didem Ciner’in hayatını araştırmaya başladı.

DİDEM CİNER KİMDİR?

Didem Ciner, Ciner Glass ve WE Soda şirketlerinde yönetici pozisyonlarda görev yapan bir iş insanıdır. Şu anda, Ciner Glass’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınmaktadır. 2024 yılında, mezunu olduğu Koç Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilmiştir. Didem Ciner, iş insanı Turgay Ciner ile evlidir. Öte yandan Didem Ciner’in hayatı hakkında fazla bir detay bulunmamaktadır.