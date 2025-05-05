Acı haberi 5 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Balçın, cenaze töreninin 6 Mayıs Salı günü yapılacağını bildirdi.

Balçın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın’ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız.”

Abdülkadir Mahmut Balçın hakkında kamuoyuna açık sınırlı bilgi bulunuyor. Aslen Kilisli olduğu bilinen Balçın’ın, geçmişte TRT Radyosu'nda görev yaptığı ifade ediliyor. Medya dünyasına yabancı olmayan Balçın’ın, kızı Didem Balçın’ın kariyerinde de destekleyici bir rol üstlendiği belirtiliyor.

Balçın’ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Aile tarafından konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Didem Balçın, son yıllarda “Kuruluş Osman” dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oyuncunun başta “Çakallarla Dans” ve “Oflu Hoca’nın Şifresi” olmak üzere birçok yapımda rol aldığı biliniyor.