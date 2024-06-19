"Yer6" adlı sosyal medya hesabında yayımlanan provokatif ifadeler nedeniyle yurtdışında yaşayan sosyal medya kullanıcısı Diamond Tema hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Tunç, kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: "Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamond Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır."

DİAMOND TEMA KİMDİR?

Diamond Tema, 1994 yılında Arnavutluk'ta doğmuş, agnostik yazar ve YouTuber'dır. 1996 yılında Türkiye’ye taşınan Tema, eğitimini burada tamamlamış ve askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da iki yıl kadar yaşamış olan Tema, kendisini Türk olarak tanıtmaktadır. Yerel TV kanallarında iki yıl boyunca yayın yönetmenliği yapmış ve Osmanlı Tarihi’yle ilgili belgeseller çekmiştir.

YouTube'da tarih, felsefe ve bilim ile ilgili içerikler üreten Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabıyla da tanınmaktadır.