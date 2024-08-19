Son dönemde İslam şeriatını tartıştığı programlar nedeniyle gündeme gelen YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ve provokatif ifadelerin yer aldığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Haziran 2024 tarihinde soruşturma başlattı. Peki, Diamond Tema kimdir? İşte detaylar:

DİAMOND TEMA KİMDİR?

Diamond Tema, 1994 yılında Arnavutluk'ta doğmuştur. Gerçek adı ve kimliği hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, agnostik bir yazar ve YouTuber olarak tanınmaktadır. 1996 yılında Türkiye'ye taşınan Tema, burada eğitim hayatına başlamış ve askerliğini tamamlamıştır. Ardından Yunanistan ve İtalya'da yaklaşık iki yıl yaşamıştır.

TÜRKİYE'DEKİ KARİYERİ

Türkiye'de kendini Türk olarak tanıtan Diamond Tema, yerel televizyon kanallarında iki yıl boyunca yayın yönetmenliği yapmış ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili belgeseller çekmiştir. Yaklaşık beş yıldır YouTube kanalında tarih, felsefe, din ve bilim konularında içerik üretmektedir. "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmaktadır.

DİAMOND TEMA'NIN TUTUKLANIP TUTUKLANMADIĞI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diamond Tema hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarındaki hakaret ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şu an için Diamond Tema'nın tutuklanıp tutuklanmadığına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Gelişmelerle ilgili olarak kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.