Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonucunda, Acar’a ait bir bankadaki özel kasada yüklü miktarda döviz ve altın bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, Mehmet Cemil Acar’ın kasasında 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin Amerikan doları ve 121 bin Euro ele geçirildi. Elde edilen bu bulguların ardından Acar tutuklanarak hakkında adli süreç başlatıldı.

KARİYERİ VE GEÇMİŞ GÖREVLERİ

Mehmet Cemil Acar, uzun yıllar boyunca kamu yönetimi ve havacılık alanlarında çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrattır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde üst düzey yönetici olarak görev yapan Acar, özellikle ulaşım ve altyapı projelerindeki katkılarıyla tanınıyordu.

Kamu hizmetinde sürdürdüğü kariyeri boyunca yönetim becerisi, kriz yönetimi ve organizasyon kabiliyetiyle öne çıkan Acar, 28 Kasım 2024 tarihinde DHMİ’den kendi isteğiyle emekli olmuştu.

MEMLEKETİ HAKKINDA BİLGİ BULUNMUYOR

Mehmet Cemil Acar’ın doğum yeri veya memleketine ilişkin resmi bir bilgiye ulaşılamazken, farklı dönemlerde çeşitli kamu kurumlarında görev aldığı bilinmektedir.