Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yarın yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'daki 2023- DGS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav günlerinde il ve ilçe Nüfus Müdürlükleri belirli saatlerde hizmet verecek.

Bu kapsamda tüm yurtta olduğu gibi Yozgat İl Nüfus Müdürlüğü de DGS için pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında 3 saat açık olacak. Haber Merkezi