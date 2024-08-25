DGS Sonuçları İçin Gözler ÖSYM’de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih belirtilmişti. Ancak, bu tarihte sonuçlar erişime açılmadı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan takvime göre 2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos’ta açıklanması bekleniyordu. Adaylar, sınav sonuçlarının neden geciktiğini merak ederken, ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sonuçlar 2 Eylül’den Sonra Açıklanabilir

ÖSYM, DGS başvurusunda bulunan adayların eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini duyurdu. Bu kontrol süreci, 2 Eylül’e kadar devam edecek. Bu nedenle, DGS sonuçlarının 2 Eylül’den sonra açıklanması öngörülüyor.

Eğitim Bilgilerini Kontrol Süreci

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, DGS değerlendirme işlemlerinde adayların önlisans eğitim bilgileri kullanılacak. Adayların, eğitim bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kontrol etmeleri ve 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor. Eksik veya hatalı bilgiye sahip adayların, mezun oldukları kurumlar ile iletişime geçerek bilgilerini YÖKSİS üzerinden güncellemeleri isteniyor. Aksi halde, adayların bireysel talepleri dikkate alınmayacak.

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda en güncel bilgiler için ÖSYM duyurularını takip etmeye devam edin.