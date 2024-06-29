2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? İki yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce aday, 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan DGS oturumlarına katılacak. DGS sınavı, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu. Adaylar, DGS sınav sonuçlarını belirlenen takvim doğrultusunda sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifresiyle öğrenilebilecek. Peki, DGS sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sınav sonuç takvimi...

Eğitimlerini lisans fakültelerinde sürdürmek için geçiş yapmayı hedefleyen adaylar, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturumlarına katılacak. DGS oturumları tamamlandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarını gündeme alacak. DGS sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı veya e-posta yoluyla bildirilme yapılmayacak. DGS sınav sonuçları ekranında testte yer alan sayısal ve sözel bölümdeki doğru-yanlış cevap sayıları, ön lisans puanı ve yerleştirmede kullanılabilecek puan türleri yer alacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara göre açılan kontenjanlara geçiş yapabilecek.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, DGS sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek.

DGS sınavının geçerli sayılması için adayların sınav kurallarına uyması gerekmektedir. Kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Adayların, atanılan salonda sınava girmesi, sınav başlamadan önce giriş belgesini teslim etmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, sınav sorularını süre başladıktan sonra cevaplaması ve sınav görevlilerinin talimatlarına uyması gerekmektedir.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak, adayların ham puanları ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden saptanacak. Ayrıca, ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen soruların olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yapılacaktır.