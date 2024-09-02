2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da doğan Özkan, çocukluk yıllarını Milas-Bodrum'da geçirdi. Eğitim hayatına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde başlayan başarılı oyuncu, 1. sınıfta okulu bırakarak İstanbul'a taşındı ve oyunculuk kariyerine adım attı.

İlk oyunculuk deneyimini Rüya dizisi ile yaşayan Devrim Özkan, kısa süre içinde dikkat çekti. Ardından Vatanım Sensin ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi büyük prodüksiyonlu tarihi dizilerde önemli roller üstlendi. Kariyerinde sıçrama yapan Özkan, Ramo dizisiyle de adından söz ettirmeye devam etti.

İlk başrol deneyimini iki sezon boyunca yer aldığı Vuslat dizisinde yaşayan oyuncu, esas çıkışını ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki "Songül Acarerk" karakteri ile yakaladı. Bu rolü sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özkan, son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisinde "Fidan Hersekli" karakterine hayat vererek başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Son dönemde Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın barıştığına dair haberler sıkça gündeme gelmişti. Özkan'ın, Galatasaray ile Young Boys arasında oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçını stadyumda izlemesi, çiftin yeniden bir araya geldiği iddialarını güçlendirmişti.

Bugün ise ikiliden gelen bir paylaşım, bu iddiaları doğrular nitelikte. Hem Devrim Özkan hem de Lucas Torreira, sosyal medya hesaplarından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştılar.