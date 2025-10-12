Devrim Nas, Kızılcık Şerbeti dizisinde Devrim Bayrak karakterini canlandırdı. Devrim Nas'ın hayatı merak ediliyor. Sevilen oyuncular arasında yer alan ünlü isim, birçok dizi ve filmde rol aldı. İşte Devrim Nas hakkında net ve kesin bilgiler…

SHOW TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Devrim Bayrak'a Devrim Nas hayat verdi. Devrim Nas katıldığı programlar ve yer aldığı dizilerle dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti Devrim Bayrak Kimdir?

Bölümde Devrim Nas, tiyatro oyuncusu olan Devrim Bayrak karakterine hayat veriyor. Romantik bir gece geçirmek isteyen Ömer ve Kıvılcım’ın baş başa tiyatro oyunu izlemeye gideceği bölümde ikilinin yolu tiyatro sanatçısı ile kesişecek. Yeni bölümde Devrim Bayrak’ın rol aldığı tiyatro oyununu izleyen Kıvılcım ve Ömer’i bekleyen sürpriz gelişmeler yine çok konuşulacak.

Devrim Nas Kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 10 Ocak 1972, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı. Tiyatro Ti ve Tiyatro Pera kurucularından. Her iki tiyatronun Prodüksiyonlarında oyuncu olarak yer almıştır. Aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yapmaktadır. Uluslararası tiyatro festivallerine turneler yapmış ve pek çok workshopa katılmıştır.

Tiyatro sanatçısı olan Devrim Nas, aynı zamanda sinema ve dizi projelerinde yer almaktadır. Doktorlar dizisinde hayat verdiği Arslan karakteri ile sevilmiş, bu başarısı yeni projelerde devam etmektedir.