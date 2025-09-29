Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Belentarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Veli Yaşar (39) idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Veli Yaşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Veli Yaşar’ın cenazesi, memleketi Kangal ilçesi Kavak köyünde toprağa verilecek.