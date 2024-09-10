En yüksek reel getiri külçe altında

Dolar/TL fiyatı son dakika 10 Eylül 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

İş arayanlara müjde: En çok eleman arayan meslekler açıklandı!

Yozgat güvenliği için önemli konular ele alındı

Yozgat’ta biri 7 diğeri 8 yaşında… Yetenekleri boylarından büyük!

Arazisinde domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Yozgat'ta bir baba programa çıkıp kayıp kızının bulunmasını istedi!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yol temizleme çalışmaları ve kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

Konya-Adana kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı, 07 AJM 447 plakalı domates yüklü tır, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Bu bağlantı sizi https://www.ilerigazetesi.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.