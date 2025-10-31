Ankara’nın Haymana ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırda yüklü 55 Angus ineğinden 2’si telef oldu.

Olay, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 55 Angus ineği yüklü 63 AIL 990 plakalı tır Haymana-Polatlı yolunda şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu tırda 2 inek telef olurken 1’inin ayaklarının kırıldığı görüldü. Kazadan yara almadan kurtulan şoför üst üste yığılan hayvanları kurtarmak için aracın kapağını açınca hayvanlar etrafa saçıldı. Kaçan hayvanlardan yaklaşık 15’inin halen kayıp olduğu ve Jandarma ekiplerinin dronu ile arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.