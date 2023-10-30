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Amasya’da asfaltlama çalışmasında kullanılan bir silindir yoldan çıkarak ağaçların arasına devrildi. Aşağı sürüklenmemesi için halatlarla iş makinelerine bağlanan 11 ton ağırlığındaki silindirde sıkışan operatörü kurtaran ekipler, can pazarında zamanla yarıştı.

Yağmur köyü yolunda görev yapan Amasya İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen 11 tonluk makine ağaçlara çarparak durabildi, operatör Murat Hicin ise aracın içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Amasya Belediyesi itfaiyesi, acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Halatlarla iş makinelerine bağlanan silindirin içinde ayağı sıkışan Hicin, yarım saati aşan çalışma sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Sağ ayağında ezilme ve kanama olan operatörün tedavi altına alındığını belirten Yağmur Köyü Muhtarı Haşim Hatipoğulları, “Çalışma esnasında arkadaşımız silindiri kaydırıyor. Bir kaza atlattık. Kurtarma araçları yetişti. İtfaiye, sağlık ekipleri geldi” dedi.

Kurtarma çalışmasını takip eden Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da operatörün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, personeline ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.