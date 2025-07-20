Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı, dar gelirli anneler ve kadınlar için önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. 2025 yılı itibarıyla aylık ödeme tutarları 7.000 TL’yi aşan bu yardım, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal yönden de ailelere katkı sağlıyor.

Çocukların devlet koruması altına alınmadan, kendi aile ortamlarında büyümesi hedeflenen SED desteği, aile bütünlüğünün korunmasına yardımcı oluyor. Bakanlık, bu uygulamanın sosyal entegrasyonu da güçlendirdiğini belirtiyor.

Kimler Faydalanabiliyor?

SED desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kendi aile ortamlarında büyütebilmesi amacıyla veriliyor. Yardım yalnızca maddi destekle sınırlı kalmıyor; çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de katkı sunacak şekilde planlanıyor.

2025 Yılı Ödeme Tutarları

Yardım miktarları, çocukların eğitim durumlarına göre değişiklik gösteriyor.

Okul öncesi çocuklar: 4.809 TL

İlköğretim öğrencileri: 7.214 TL

Ortaöğretim öğrencileri: 7.695 TL

Okula gitmeyen ortaöğretim çağındaki çocuklar: 4.809 TL

Yükseköğrenim öğrencileri: 8.657 TL

Kurum bakımından ayrılan gençler: 3.847 TL

Bu ödemeler, annelerin ev ekonomisine katkı sunarken çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına da olanak tanıyor.

Başvuru Süreci

SED desteğine başvurmak isteyen vatandaşlar, il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerine şahsen başvurabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Başvuru sırasında T.C. kimlik numarası, öğrencilik belgesi ve gerek görülürse sağlık raporu gibi belgeler talep edilebiliyor.

Başvuru sonrası sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda, destek tutarı ve süresi belirleniyor.