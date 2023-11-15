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Türkiye genelinde soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara yönelik ısınma desteklerini hızlandırıyor. Bakanlık, doğalgaz alt yapısına sahip olup ısınma ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara özel olarak başlatılan doğalgaz ve kömür yardımı başvurularını duyurdu.

DOĞALGAZ VE KÖMÜR YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlama amacıyla doğalgaz ve kömür yardımı başvurularını almaya başladı. Bu destekle soğuk kış günlerinde ısınma sorununu yaşayan ailelere önemli bir ekonomik rahatlama sağlanacak.

DETAYLAR NELER?

Doğalgaz alt yapısı olan ve ısınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlara, yaşadıkları bölgeye göre maddi destek verilecek.

Soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşlara 2.500 TL, diğer bölgelere ise 900 TL alt limit şeklinde doğalgaz desteği sunulacak.

Başvurusu onaylanan hak sahipleri, PTT aracılığıyla yapılacak ödemelerden faydalanabilecekler. Ayrıca, PTT'ye bildirimde bulunan kişiler, ödemelerini faturalarından otomatik olarak düşürebilecekler.

Kronik hastalara yönelik doğalgaz faturası desteği e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Sistem üzerinden başvuru yapmış olmak,

Doğalgaz alt yapısı olan ilçede ya da belgelerde ikamet edilmekte olması,

İkamet adresinde kayıtlı bir doğalgaz aboneliğinin bulunması,

İhtiyaç sahibi olunması.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların bu maddi destekten en etkili şekilde faydalanabilmesi adına başvuru sürecini kolaylaştırmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için Bakanlık resmi internet sitesi üzerinden bilgi alabilirsiniz.