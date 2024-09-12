Çandır Belediyesi tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 95 bin lira destekle, ilçede 1200 metrekarelik bir alan üzerine kurulan modern mantar üretim tesisi, günlük yaklaşık 500 kilogram istiridye mantarı üretiyor.

Bu tesis, hem bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuyor hem de yerel istihdama önemli bir destek sağlıyor.

İLK AŞAMADA MANTAR ÜRETİM ÇADIRI KURULDU

Proje, Çandır Belediyesi'nin girişimleriyle hayata geçirildi. İlk etapta 100 metrekarelik bir mantar üretim çadırı kurularak, istiridye mantarı üretimi için altyapı oluşturuldu.

Çadırın kurulmasının ardından, “KOP’la İstiridye Mantarı Üretiyorum, Refaha Kavuşuyorum” başlıklı bir proje hazırlandı. Bu proje kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 112 kişiye mantar yetiştiriciliği kursu verildi. Eğitimler, bölgedeki çiftçilerin ve girişimcilerin mantar üretiminde uzmanlaşmalarını sağladı.

EK İSTİHDAM VE EKSTRA ÇADIRLAR

Kursiyerlerin istihdamını sağlamak amacıyla Çandır Belediyesi, “Çandır'da Tüketen Değil Üreten Eller” adlı bir projeyi devreye soktu. ORAN Kalkınma Ajansı'ndan alınan 1 milyon liralık hibe desteği ile 1100 metrekarelik alanda 11 ek mantar üretim çadırı daha kuruldu.

Bu yeni çadırlar sayesinde 12 kişi istihdam edilerek, bölgeye ekonomik katkı sağlandı. Günlük olarak üretilen yaklaşık 500 kilogram istiridye mantarı, yerel ekonomiyi destekleyen önemli bir faktör haline geldi.

Tesisin maliyetlerini azaltmak amacıyla, Çandır Belediyesi güneş enerjisi santrali kurarak, tesisin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Güneş enerjisi santrali, yıllık 990 kilovatsaat elektrik üreterek, tesisin enerji ihtiyacını tamamen karşılamayı başarıyor. Bu adım, üretim maliyetlerini düşürmeye ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik önemli bir katkı sağlıyor.

ÇALIŞANLARDAN İFADE VE BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

Tesiste çalışan işçiler, projeden ve çalışma koşullarından oldukça memnun. Gülay Koçak, “Burada 10 kişi çalışıyoruz ve istiridye mantarı üretiyoruz. Mantarın birçok faydası var ve proteini oldukça yüksek. Evimizin geçimini buradan sağlıyoruz” dedi.

Diğer bir çalışan Hüsne Erkoç ise, “İstiridye mantarı üretimi, ekimi, temizliği ve bakımıyla ilgileniyoruz. Bu tesisten geçimimizi sağlıyoruz ve burada çalışmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Bu proje, Çandır ilçesinde hem ekonomik kalkınmayı hem de istihdamı artırmayı hedefleyen başarılı bir örnek olarak dikkat çekiyor.