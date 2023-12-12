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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarım, hizmet ve çevre sektörlerinde tamamlanan 369 adet tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen merasimle hizmete alındı. Toplam maliyeti 53 milyar lira olan tesislerin milli ekonomiye yıllık katkısı 5 milyar lira düzeyinde olacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemizin su kaynaklarının, tabiatla uyumlu projeler ile ekonomik ve sosyal yaşama kazandırılması yönündeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede tarım, hizmet ve çevre sektörlerinde tamamlanan 369 adet tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımlarıyla hizmete alındı.

Toplam yatırım tutarı 53 milyar lira olan 369 adet tesis; 88 adet depolama (baraj, gölet, yeraltı depolaması) 71 adet sulama, 9 adet içme suyu, 18 adet arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi ve 183 adet taşkın koruma ve diğer maksatlı tesisten oluşuyor.

Hizmete alınan tesisler ile 1 milyar 85 milyon metreküp su depolama kapasitesi geliştirildi, 620 bin 590 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı, Yıllık 66 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edildi, Günlük 71 bin 560 metreküp içme suyu arıtma kapasitesi geliştirildi, 252 meskûn mahal ve 113 bin 300 dekar arazi taşkın zararlarından korundu ve 2 milyon 246 bin 420 dekar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyeti tamamlandı.

Hizmete alınan 369 adet tesisin milli ekonomiye yıllık katkısı 5 milyar lira düzeyinde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen açılış merasiminde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık geleneksel hale getirdiğimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yatırımların toplu açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyerek, Toplam yatırım bedeli 53 milyar lirayı bulan projeleri resmen hizmete alıyoruz dedi.

Açılışı gerçekleştirilen tesisler arasında özellikle 3 tanesinin öne çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temelden yüksekliği 135 metre olan Mersin Pamukluk Barajı ile toplam 282 milyon metreküp su depolanacak. Projemiz Mersin’in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanında yıllık 182 bin dekar araziyi suyla buluşturacak. Ayrıca üreteceği senelik 174 milyon kilovatsaat enerji ile ekonomiye 1 milyar 920 milyon lira katkı yapacak. Bir diğer önemli projemiz 541 milyon lira yatırım tutarına ve 5 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Antalya Kapıçay Barajı’dır. Hem yıllık 5 milyon kilovatsaat elektrik üretecek hem de 18 bin 700 dekar araziyi sulayacak bu tesisin ekonomiye katkısı 350 milyon lirayı buluyor. Toplam 457 milyon liralık yatırım rakamıyla hayata geçirdiğimiz Kocaeli İhsaniye Barajımızla ilçemize yıllık 16 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz.” dedi.

Açılışı yapılacak 369 adet tesisin toplam faydasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tesislerle toplam 1,1 milyar metreküp su toplanacak, insanımıza 66 milyon metreküp sağlıklı içme ve kullanma suyu temin edilecek, ülkemiz genelinde 620 bin dekar arazi suyla buluşacak, Türkiye’nin 66 ilindeki 113 bin dekar arazi taşkınlardan korunacak, Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı sağlanacak” dedi.

“SU AKAR TÜRK YAPAR”

Son 21 yılda her alanda olduğu gibi tarım ve su alanında tarihi nitelikte adımlar atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suyu verimli kullanan, doğru yöneten ve su gibi aziz milletimizi suyla en iyi şekilde buluşturan politikalara, yatırımlara ağırlık verdik” diyerek hayat geçirilen yatırımlar ile alakalı şu bilgileri kaydetti: “Son 21 yılda, su alanında 10 bin 86 tesis hizmete alarak, günümüz fiyatlarıyla 1,26 Trilyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 1240 depolama tesisimizde, toplam 50 milyar metreküp suyumuzu depoladık ve depolanan su miktarını 183,2 Milyar metreküpe çıkardık. Yaklaşık 23 milyon dekar alanı sulamaya açarak, sulanan tarım alanını 71 milyon dekara ulaştırdık. Bin 733 adet sulama tesisi tamamladık. Böylece, bereketli Anadolu topraklarını modern sulama sistemlerine kavuşturduk. Sulamaya açılan son 21 yıldaki alanlardan; yılda yaklaşık 173 milyar zirai gelir artışı sağladık. 342 adet proje ile 68,2 milyon dekar arazide toplulaştırma çalışmalarını tamamladık. Yerli ve temiz enerji kaynağı olan hidroelektrik projelerimizle 625 adet HES’i hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitemizi yaklaşık 112 milyar kilovatsaate çıkardık. Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye ‘81 İl İçmesuyu Eylem Planı’nı hazırlayarak illerimizin; 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını projelendirdik. 81 ilimizin tamamının memba kalitesinde suya ulaşması için, son 21 yılda 316 adet içme suyu ve 24 adet atık su tesisi tamamladık. Böylece, vatandaşlarımıza yıllık 3,14 milyar m3 içme ve kullanma suyu temin ettik. En değerli yeraltı kaynağımız olan yeraltı sularının korunması ve alternatif bir su depolama seçeneği olarak 127 adet yer altı depolaması ve suni besleme tesisini tamamladık. 5 bin 679 adet taşkın koruma tesisini hizmete alarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Olağanüstü gayretlerimiz neticesinde ‘Su akar Türk bakar’ sözü, tarihe karışmış bunun yerini ‘Su akar Türk yapar’ sözü almıştır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise DSİ yatırımları ile alakalı bilgiler verdi, “Sayın Cumhurbaşkanım, son 21 yılda suyun akışına yön veren projelerin ana gücünü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz oluşturmuştur. DSİ’nin tamamlamış olduğu projelerle bugün, 85 milyon insanımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacını sorunsuz karşılıyoruz. Hidroelektrik santrallerimizle elektriğimizin beşte birini sudan elde ediyoruz. Taşkın koruma tesislerimizle millerimizin can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Sulama yatırımlarımızla çiftçilerimiz aynı araziden 1 değil 3 alır hale geldi. Bugün tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındaysak, bunda sulama yatırımlarının büyük katkısı var.”

Bakan Yumaklı açılışı yapılan tesislere de değinerek şu bilgileri verdi: “Bugün barajlardan göletlere, sulama ve arazi toplulaştırma projelerinden, taşkın koruma tesislerine kadar 369 tesisin daha açılışını gerçekleştiriyoruz. 66 ilimizde hayata geçirilen bu yatırımlar vatandaşlarımıza üreticilerimize hayırlı olsun.”

Suyla alakalı yapılan yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Tarım Kanununu, suyu merkeze alacak şekilde yeniden düzenledikleri bilgisini verdi, Su yönetimini güçlendirecek “Su Kanunu” ile taşkınlara karşı direnci yükseltecek “Taşkın Kanunu” çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Yumaklı, “Ulusal Su Kurulu”nun oluşturulmasının su alanında faaliyet gösteren herkese ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.