Projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Şahin, çalışmaları yerinde değerlendirerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölge Müdürü Şahin’e incelemeleri sırasında Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman, 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol, Sulama Şube Müdürü Mustafa Biltekin ve teknik personeller de eşlik etti.

Toplam 28 bin 750 dekar zirai arazinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağı projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölge halkının ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağı belirtilen sulama sistemiyle, tarım arazilerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede tarımsal üretimin daha etkin ve sürdürülebilir hale geleceğini vurgularken, çiftçilere modern sulama teknikleriyle su tasarrufu sağlamalarının da önerildiğini ifade ettiler.

Bölge Müdürü Şahin, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge tarımında önemli bir gelişme kaydedileceğini belirterek, “İnandık Barajı Sulaması, hem üreticilerimizin kazancını artıracak hem de bölgenin tarımsal potansiyelini daha verimli kullanmasını sağlayacak” dedi.

Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.