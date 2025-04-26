Memurluğa girişte yaş sınırı 35'e çekiliyor, etik kurallar sıkılaştırılıyor, TRT ve Savunma Sanayii gibi kurumların yapısı yeniden düzenleniyor.

Türkiye’de kamu personel sistemini kökten değiştirecek önemli bir yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

AK Parti tarafından hazırlanan ve “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla Meclis Başkanlığı’na iletilen düzenleme, kamuya giriş şartlarından kamu kurumlarının yapısına kadar çok sayıda alanda değişiklik öngörüyor.

MEMURLUKTA YAŞ KRİTERİ YENİDEN BELİRLENİYOR

Yasa teklifinin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri, devlet memurluğuna girişte yaş sınırının 35 olarak belirlenmesi oldu. Halihazırda farklı kadrolar için değişiklik gösterebilen yaş sınırlamaları, teklifin yasalaşmasıyla birlikte merkezi bir kritere bağlanacak. Bu düzenleme ile kamuya genç, dinamik ve uzun süreli hizmet verebilecek personelin kazandırılması hedefleniyor. Aynı zamanda kamu kurumlarının yaş ortalamasının düşürülerek verimliliğin artırılması planlanıyor.

VERGİ DENETÇİLERİNE ‘3 YIL MESAFE’ KURALI

Kamu görevlilerinin tarafsızlık ve etik kurallara bağlılığını artırmayı amaçlayan teklif, vergi denetçileri için önemli bir düzenleme içeriyor. Buna göre, görevlerinden ayrılan vergi denetmenleri, üç yıl boyunca daha önce denetledikleri mükelleflerle herhangi bir iş ilişkisi kuramayacak. Bu hüküm, çıkar çatışmalarının ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımının önüne geçilmesini amaçlıyor.

TRT’DE YAPISAL YENİDEN DÜZENLEME

Teklifin bir diğer önemli ayağı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ilgili. Kamu yayıncılığı alanında faaliyet gösteren TRT’nin şirket kurma, iştirak oluşturma ve personel alımına ilişkin yetkileri yeniden tanımlanıyor. Ayrıca, kurum bünyesinde görev yapan personelin hangi statüde çalışacağı netleştirilerek özel hukuk hükümlerine tabi olanların durumları açıklığa kavuşturuluyor. Bu adımın, TRT’nin idari ve mali işleyişinin daha şeffaf ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlaması bekleniyor.

BTK ÜYELİĞİNDE NİTELİK GÜNCELLEMESİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üyelerinin atanma süreçlerinde de değişikliğe gidiliyor. Kurul üyelerinde aranacak nitelikler güncellenerek, teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek ve sektörel uzmanlığa sahip kişilerin görevlendirilmesi hedefleniyor. Böylece BTK’nın dijital dönüşüm süreçlerinde daha etkin ve vizyoner bir rol üstlenmesi sağlanacak.

SAVUNMA SANAYİİ VE KAMU İHALE KURULU’NA SİYASİ TARAFSIZLIK

Teklifte, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen projelerde görev yapan personelin yetki alanlarının genişletilmesi de yer alıyor. Öte yandan Kamu İhale Kurulu üyelerinin siyasi parti üyeliği ya da bağlantısı bulunmaması şartı getirilerek, kamu ihalelerinde tarafsızlık ve şeffaflık ilkesi güçlendiriliyor. Bu adım, kamu kaynaklarının daha adil ve siyasi etkiden uzak şekilde yönetilmesine yönelik önemli bir reform olarak değerlendiriliyor.

UZMAN PERSONEL VE ULUSLARARASI DANIŞMANLARA DÜZENLEME

Kamu kurumlarında görev alacak uzman personel için yeni düzenlemeler de teklifin kapsamında. Hem sözleşmeli hem de iş mevzuatına tabi olarak görev yapacak uzmanların statüleri, çalışma koşulları ve görev süreleri detaylı şekilde tanımlanıyor. Ayrıca, kamu kurumlarında geçici süreli olarak çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların hak ve yükümlülükleri belirleniyor. Bu kişiler, geçici süreyle görev yapsalar da daimi personel gibi herhangi bir kazanılmış hak elde edemeyecekler.

MEVZUATTA ANAYASA MAHKEMESİ UYUMLU YENİ DÜZEN

Kanun teklifinde yer alan düzenlemelerin önemli bir kısmı, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği iptal kararlarının gereğini yerine getirmek amacıyla hazırlandı. Yasa yapım sürecinde anayasal ilkelere uyumun gözetildiği vurgulanırken, teklifin yasalaşması halinde kamu yönetiminin daha şeffaf, hesap verebilir ve performansa dayalı bir yapıya kavuşacağı değerlendiriliyor.