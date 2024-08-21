Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sağladığı destekle kurulan 6.500 metrekarelik modern sera, bölge tarımında önemli bir dönüm noktası oldu. Girişimci Nihat Künbetli'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu yatırım, yılda 20 milyon fide üretim kapasitesine ulaştı ve 12 kişilik bir istihdam sağladı.

Yozgat, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olarak bilinirken, seracılık sektörü de hızla gelişiyor. TKDK'nın sağladığı %65 hibe desteğiyle kurulan bu modern sera, ilk yılında 1 milyon fide üreterek Yozgat ve çevre illere dağıtıldı.

Serada üretilen salatalık, domates, patlıcan ve biber fideleri, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Serada çalışan Şakire Metin, bu işin aile bütçelerine katkı sağladığını belirterek, çalışmak isteyen kadınlara da bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyor. Aynı şekilde, Ayşegül Ünal da "Bozkır serası olarak tohumlama ve fide üretimi yapıyoruz. Burada çalışarak evimizin geçimini sağlıyoruz" diyerek seranın yerel ekonomiye olan katkısını vurguladı.

Nihat Künbetli ise seranın, Yozgat'ta bir ilk olarak hayata geçtiğini ve tamamen otomasyon sistemiyle çalıştığını belirtti. İlk yıl talep fazlalığı nedeniyle üretimi sınırlı tuttuklarını ifade eden Künbetli, fidelerin Antalya, Kayseri, Ankara, Konya, Edirne ve Tokat gibi illere ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca, Yozgat halkının da seraya büyük ilgi gösterdiğini ve İç Anadolu Bölgesi'nde bu tür bir tesisin ilk defa Sorgun’da kurulduğunu sözlerine ekledi.