Küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesi ve kırsalda yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen proje, Yozgat’ta çiftçiler arasında umut ışığı oldu.

41 yaşındaki Celal Yazır, 2018 yılında köy hayatına geçiş yaptıktan sonra bu projeden yararlanarak hayvan sayısını 14’ten 500’e çıkardı.

Yazır, devlet destekleriyle sağlanan 100 koyun ile başladığı hayvancılık faaliyetlerinde, mevcut hayvan varlığını beş kat artırmayı başardı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olan Yazır, üniversite eğitiminin ardından iki yıl bir dershanede öğretmenlik yaptı.

Ancak köy hayatına olan ilgisi nedeniyle 2018 yılında tamamen köyüne yerleşmeye karar verdi. Yazır, devlet destekli projeden faydalanarak köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapma kararı aldı.

Projenin başlangıcında 14 küçükbaş hayvanla işe koyulan Yazır, “Devletimizin destekleri sayesinde 100 koyun aldım ve bu sayede hayvan varlığımı artırdım. Şu anda 500 küçükbaş hayvanım var ve hedefim bu sayıyı bine çıkartmak. Hayvanlarım günlük olarak meraya çıkıyor ve meradan geldikten sonra yavrularıyla buluşturuluyor. Devletimizin büyük destekleri sayesinde hayvan sayımızı daha da artırmayı planlıyoruz” dedi.

Yazır ayrıca, devlet desteğiyle sağlanan Kırsal Kalkınma Destekleme Programı (KOP) çerçevesinde çadır kurarak, işletmesinin altyapısını güçlendirdi. “Bu destekler bizim için çok kıymetli. Hayvancılık faaliyetlerimizi sürdürmek ve genişletmek adına devletimizin desteğini hissetmek büyük bir avantaj” şeklinde konuştu.

Celal Yazır’ın, köy hayatını seçerek ve devlet destekleriyle küçükbaş hayvan sayısını bu kadar artırması, hem Yozgat’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini artırmakta hem de kırsalda yaşam standardını yükseltmeye katkıda bulunmakta önemli bir örnek teşkil ediyor.