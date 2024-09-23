Çobanlık yaptığı dönemde başladığı baston ve asa üretimi, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet büyüklerine ve milletvekillerine hediyelik olarak sunuluyor.

ÇOBANLIKTAN SANATÇILIĞA GEÇİŞ

Müslüm Bükücü, sağlık sorunları nedeniyle inşaat işçiliğini bırakarak Araplı beldesine dönerek çobanlık yapmaya başladı. Bu süreçte boş zamanlarını değerlendirmek için dağdan bulduğu ağaçları kullanarak baston yapmaya başladı. Bükücü, bu yeteneğini geliştirerek iki yıl önce evinin altına kurduğu atölyede ceviz ve gürgen dallarını hayvan figürleriyle süslemeye başladı.

Bükücü, sosyal medya platformlarında izlediği videolarla herhangi bir resmi eğitim almadan bu sanat dalında kendini geliştirdi. "Önceleri yaşlılar için klasik bastonlar yapıyordum, şimdi ise kurt, aslan, kaplan, dağ keçisi gibi birçok figürü işliyorum. Tamamen el işçiliğiyle çalışıyorum" diyerek sürecini özetledi.

EL EMEĞİ GÖZ NURU: BASTON VE ASALAR

Bükücü, baston ve asaların sap kısımlarına çeşitli hayvan figürlerini işlemekte ve bu eserleri törpü, keski ve çekiç gibi aletlerle titizlikle hazırlamaktadır.

Her bir bastonun üretimi, ortalama 2-3 gün sürmektedir. El emeği göz nuru eserler, ağacın kalitesine ve işçiliğine göre farklı fiyat aralıklarında alıcı bulmaktadır.

Bükücü, yoğun sipariş taleplerine yetişemediğini belirterek, “Zaman zaman siparişlere yetişmekte zorlanıyorum” ifadesini kullandı.

DEVLET BÜYÜKLERİNE ÖZEL TASARIMLAR

Bükücü, eserlerini yalnızca yerel pazara değil, Türkiye genelindeki devlet büyüklerine de ulaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TBMM üyesi Süleyman Soylu gibi önemli isimler için tasarladığı baston ve asaları hediye etti.

"Milletvekillerinin tamamına yakınına bu bastonları hediye olarak gönderdim" diyen Bükücü, ayrıca yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlerin de kendisine büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti.

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASI

Yurt dışındaki gurbetçi vatandaşların da ilgisini çeken baston ve asalar, Bükücü’nün sanatsal yeteneğiyle buluşarak kültürel bir miras haline geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Geleneksel El Sanatları Sanatçı Tanıtım Kartı alarak kendini daha da geliştirmeye kararlı olan Bükücü, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Müslüm Bükücü’nün Yozgat’taki atölyesi, geleneksel el sanatlarının modern bir yorumu olarak dikkat çekiyor.

Doğal malzemeleri kullanarak hem kendi hayatına hem de başkalarının hayatına dokunan Bükücü, el işçiliği geleneğini sürdürerek Yozgat’ın sanat dünyasına önemli bir katkıda bulunuyor.