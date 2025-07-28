Esnek ödeme seçenekleri sunulan bu özel finansman paketi, ekonomik koşulların zorlaştığı dönemde emeklilerin mali açıdan nefes almasını hedefliyor. Enflasyon karşısında alım gücü azalan emekliler için kampanya önemli bir destek sağlayacak.

Uzun Vade Düşük Faiz

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 100 bin TL’ye kadar verilecek kredi için düşük faiz oranları uygulanacak. Aynı zamanda 36 aya kadar vade seçenekleri sunulacak ve kredi kullanan emeklilere ilk 3 ay ödemesiz dönem imkânı da tanınacak. Bu esnek ödeme yapısı sayesinde, emekliler hem nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de geri ödemelerini daha rahat planlayabilecek.

Tüm Ziraat Bankalı Emekliler Başvurabilecek

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alıyor ya da bankaya taşıyor olmaları yeterli olacak. Banka, kredi notu düşük olan bireyler için de özel değerlendirme süreçleri uygulayarak daha geniş kesimlerin krediye ulaşmasını hedefliyor. Başvuru işlemleri ise Ziraat Bankası şubeleri, mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapılabilecek şekilde tasarlandı.

Kredi onayı alındıktan sonra, ödemeler doğrudan maaş hesabından otomatik olarak tahsil edilecek. Böylece hem ödeme unutulma riski ortadan kaldırılacak hem de düzenli bir geri ödeme planı oluşacak.

Yüksek Talep Bekleniyor!

Kampanyanın duyurulmasıyla birlikte emekli vatandaşlardan yoğun bir talep gelmesi bekleniyor. Ziraat Bankası yetkilileri, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin başvurularını geciktirmemelerini tavsiye ediyor. Henüz kampanyanın ne kadar süreceği açıklanmasa da, yüksek başvuru yoğunluğu nedeniyle süre sınırı getirilebileceği belirtiliyor.

Özellikle tatil gideri, sağlık harcaması, ev tadilatı gibi büyük bütçeli ihtiyaçları olan emekliler için sunulan bu özel kredi paketi, emeklilerin finansal olarak nefes almasını sağlamayı amaçlıyor.