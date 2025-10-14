MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamaları sırasında taktığı yüzük ve broş dikkatlerden kaçmadı. Herkes bu yüzük ve broşun ne anlama geldiğini merak etti. Bahçeli'nin 'sekiz köşeli Selçuklu yıldızı'nı taşıyan yüzük ve rozetinin anlamı nedir?

Bahçeli'nin Taktığı Yüzük Ne Anlama Geliyor?

Siyaset arenasını hareketlendiren açıklamalar sonrası Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bahçeli'nin hem yüzüğünün hem de rozetinin 'sekiz köşeli Selçuklu yıldızı' olduğu görüldü.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre; Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu'da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8'in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtiliyor.

Din kaynakları 8 Esasa Dayalı

Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet'in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara sekiz cennet kapısı dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği ifade ediliyor.

Sekiz ilke ise şunlar:

Merhamet ve şefkat

Sabretmek

Doğruluk

Sır Tutmak

Sadakat

Fakirliğini ve acizliğini bilmek

Cömertlik

Rabbine şükretmek

Sekiz cennet ise şöyle isimlendiriliyor:

Dâri-celal

Dâri-karar

Dâri-selam

Cennetül huld

Cennetül mevâ

Cennetül adn

Cennetül firdevs

Cennetü naim

Hacı Bektaş-I Veli Ayrıntısı Dikkat Çekiyor

Öte yandan sekiz köşeli yıldız bugün bir müze olarak kullanılan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda dergahın mührü olarak sergileniyor.

Sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı Nerelerde Bulunuyor

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu bazı yerler ise şöyle:

Osmanlı Bayrağı

Azerbaycan Devleti Bayrağı

Türkmenistan Devlet Arması

II. Abdülhamid'in Tuğrası

Osmanlı Devlet Arması

Emniyet Genel Müdürlüğü Arması