MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamaları sırasında taktığı yüzük ve broş dikkatlerden kaçmadı. Herkes bu yüzük ve broşun ne anlama geldiğini merak etti. Bahçeli'nin 'sekiz köşeli Selçuklu yıldızı'nı taşıyan yüzük ve rozetinin anlamı nedir?
Bahçeli'nin Taktığı Yüzük Ne Anlama Geliyor?
Siyaset arenasını hareketlendiren açıklamalar sonrası Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bahçeli'nin hem yüzüğünün hem de rozetinin 'sekiz köşeli Selçuklu yıldızı' olduğu görüldü.
Gerçek Gündem'in aktardığına göre; Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu'da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8'in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtiliyor.
Din kaynakları 8 Esasa Dayalı
Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet'in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara sekiz cennet kapısı dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği ifade ediliyor.
Sekiz ilke ise şunlar:
Merhamet ve şefkat
Sabretmek
Doğruluk
Sır Tutmak
Sadakat
Fakirliğini ve acizliğini bilmek
Cömertlik
Rabbine şükretmek
Sekiz cennet ise şöyle isimlendiriliyor:
Dâri-celal
Dâri-karar
Dâri-selam
Cennetül huld
Cennetül mevâ
Cennetül adn
Cennetül firdevs
Cennetü naim
Hacı Bektaş-I Veli Ayrıntısı Dikkat Çekiyor
Öte yandan sekiz köşeli yıldız bugün bir müze olarak kullanılan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda dergahın mührü olarak sergileniyor.
Sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı Nerelerde Bulunuyor
Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu bazı yerler ise şöyle:
Osmanlı Bayrağı
Azerbaycan Devleti Bayrağı
Türkmenistan Devlet Arması
II. Abdülhamid'in Tuğrası
Osmanlı Devlet Arması
Emniyet Genel Müdürlüğü Arması