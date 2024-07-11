HGS kullanıcıları, yarından itibaren geçerli olacak yüzde 40 oranında bir zamla karşı karşıya. Nisan ayında yüzde 75 artış gösteren HGS alt limit fiyatları, Temmuz ayında bir kez daha yükseltilecek. Bankalar, müşterilerini bu değişiklikten haberdar etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. HGS alt limitinin 245 TL olarak güncellenmesiyle otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yozgatlı HGS kullanıcıları, yarından itibaren geçerli olacak yüzde 40 oranında bir zamla karşılaşacak. Nisan ayında 175 TL'ye yükseltilen alt limit, Temmuz ayındaki zamla birlikte yeniden artırılacak. Bankalar, bu hafta içinde müşterilerine bu konuda bilgi vermeye başlayacak. HGS alt limitinin yeni belirlenen tutarı 245 TL olarak açıklandı.

HGS yüklemelerinin büyük çoğunluğu bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği için, zam haberlerinin özel bankalara talimat yoluyla iletildiği öğrenildi. Bu hafta içinde bankaların müşterilerine konuyla ilgili bilgilendirme mesajları göndermeleri bekleniyor.

Bu değişiklikle birlikte, 1. sınıf HGS ürünlerinin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması hedefleniyor. Otomatik yükleme tutarı da 245 TL olarak güncellenecek.