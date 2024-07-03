Türkiye'de son dönemde sigara, alkol ve akaryakıt üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarıyla birlikte sigara fiyatlarına da büyük bir zam geldi. 10 TL'yi bulan bu zam, 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,49 olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV artışı yapıldı. Bu artışla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı 4,8 liradan 5,7 liraya yükseldi, yani bir paket sigaranın maktu vergi tutarı yaklaşık 1 TL arttı.

ÖTV artışının hemen ardından sigara firmaları da fiyatlarını artırmaya başladı. JTI sigara grubunda yapılan zamla birlikte en ucuz sigara yarından itibaren 67 TL'den satılacak. JTI grubu sigaralara 8-9-10 TL arasında değişen zamlar geldiği duyuruldu. Diğer sigara gruplarının da yakın zamanda zam yapması bekleniyor. Yeni zamlı fiyatlar, 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.