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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan büyük üç şirket, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmak üzere halka arz hazırlıklarını sürdürüyor. İşte Kuzey Boru, Mega Metal ve Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arz detayları:

1. KUZEY BORU: HALKA ARZ İZAHNAMESİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Borsa İstanbul'da bu hafta halka arz olacak olan Kuzey Boru'nun taslak izahname detayları netleşti. Toplamda 24.000.000 TL nominal değerli paylarını eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek olan şirket, halka açıklık oranını yüzde 24 olarak belirledi. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arza katılacak yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanabilecek. Talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.

2. MEGA METAL: HALKA ARZ İZAHNAMESİYLE GELİYOR

SPK tarafından onaylanan Mega Metal'in halka arz izahname detayları belli oldu. Şirket, halka arzda 53.000.000 TL nominal değerli payını sunacak ve halka açıklık oranı yüzde 22,64 olarak belirlendi. Payları 28,30 TL'den satışa çıkacak olan şirketin BİST kodu "#MEGMT" olarak atanırken, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arza katılacak yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanamayacak. Talep toplama tarihleri henüz belirlenmedi.

3. SUR TATİL EVLERİ GYO: BİREYSEL YATIRIMCILARA HALKA ARZ EDİLECEK

SPK tarafından onaylanan bir diğer şirket Sur Tatil Evleri GYO, halka arz izahname detaylarını açıkladı. Halka arzda 45.000.000 TL nominal değerli payını bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle sunacak olan şirket, halka açıklık oranını yüzde 18,75 olarak belirledi. Payları 49,18 TL'den satışa çıkacak olan Sur Tatil Evleri GYO'nun BİST kodu "#SURGY" olarak belirlenirken, Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arza katılacak yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanamayacak. Talep toplama tarihleri henüz duyurulmadı.