Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 1 adet sigara sarma makinesi, 90 bin adet kaçak boş makaron, 27 bin 562 gr kaçak kıyılmış tütün, ⁠70 bin 360 adet kaçak doldurulmuş makaron, ⁠60 paket kaçak sigara, ⁠5.5 kilogram kaçak nargile tütünü, ⁠50 kilogram kaçak nargile kömürü ve ⁠50 adet kaçak vozol likiti ele geçirildiği bildirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat KOM Şube Müdürlüğü olarak ilimizde kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 ikamet ve 1 işyeri olmak üzere toplamda 2 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, 1 adet sigara sarma makinesi, 90 bin adet kaçak boş makaron, 27 bin 562 gr kaçak kıyılmış tütün, ⁠70 bin 360 adet kaçak doldurulmuş makaron, ⁠60 paket kaçak sigara, ⁠5.5 kilogram kaçak nargile tütünü, ⁠50 kilogram kaçak nargile kömürü, ⁠50 adet kaçak vozol likiti ele geçirilmiş, Y.İ ve F.İ isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi.