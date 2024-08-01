Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, “Üretim tarlasındaki fikir tohumlarına desteklerimizle can suyu olmayı sürdürüyoruz” dedi.

TKDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 31 Temmuz 2024 tarihinde Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek ‘kamu katkısı’ olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

IPARD III Dönemi Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

‘M1 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

Tedbir adı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında, süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmelere yüzde 60-75 Destek oranı ile toplam destek bütçesi (AVRO) 90 Milyon Avro hibe desteği sağlanacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 16 Eylül 2024 tarihi saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 18 Ekim 2024 tarihi saat 18.00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 25 Ekim 2024, saat 18. 00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması, IPARD Programında yer alan uygun harcama limitleri, sıralama kriterleri ve eş finansman oranındaki değişiklikleri de içeren Program değişikliklerinin Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının ardından gerçekleştirilecektir. Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

101-1 ve 101-2 sektörlerinde yapım işleri içeren projelerde yeni binalar için uygulanan poz bazlı sistem yerine Basitleştirilmiş Maliyet Sisteminin kullanılması yönünde prosedür değişikliğine ilişkin talep Avrupa Komisyonuna iletilmiş olup onay süreci devam etmektedir. Resmi onay sürecinin tamamlanmasını müteakip Basitleştirilmiş Maliyet Sistemine geçilmesi öngörülmektedir. Söz konusu sisteme göre, bu projelerde yapının maliyetine etki eden önemli bileşenler (yapı tipi, temel tipi, taşıyıcı sistem, duvar tipi, çatı örtüsü vb.) değerlendirilerek yapının inşaat alan büyüklüğüne göre TKDK tarafından belirlenen maliyet üzerinden proje başvuru işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu hususlardaki uygulamaya yönelik gerekli bilgilendirme TKDK tarafından kamuoyuna yapılacaktır.

Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 3.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca, Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr) İletişim başlığı altından veya 3. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.”