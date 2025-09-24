2025-2026 sezonu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, statü gereği; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve ING Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş Gain arasında oynanacak.

Fenerbahçe Kupayı 7 kez Müzesine Götürdü

Fenerbahçe Beko, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 7 kez müzesine götürdü. Son kupa şampiyonluğunu ise 2017 yılında elde etti. Beşiktaş Gain ise, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 kez mutlu sona ulaşarak kupa sevinci yaşadı ve tek şampiyonluğunu 2012’de kazandı.

Hazırlık Maçları Sonuçları

Fenerbahçe Beko 73-69 Olimpia Milano

Fenerbahçe Beko 67-77 Kızılyıldız

AEK BC 102-102 Fenerbahçe Beko

Esenler Erokspor 74-69 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 92-93 Dubai Basketball

Fenerbahçe Beko 82-91 Galatasaray MCT Technic

CSKA Moskova 98-88 Beşiktaş Gain

Dubai Basketball 89-97 Beşiktaş Gain

Beşiktaş Gain 90-74 Bosna Sarajevo

Beşiktaş Gain 86-81 Tofaş

Beşiktaş Gain 90-70 Esenler Erokspor

Beşiktaş Gain 62-65 Zenit

Derbi Saat Kaçta Başlıyor?

Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Gain derbisi, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, final müsabakasını Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber tarafından naklen yayınlanacak.