Banka, en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve son bir yıl içinde kendi iş yerini kurmuş girişimcilere azami 1 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunacak.

Destek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle hayata geçirilen program çerçevesinde sağlanıyor. KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan ve projeleri kabul edilen genç girişimciler, 35 yaşını aşmamış olmaları şartıyla 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek.

GELENEKSEL MESLEKLER DE DESTEK KAPSAMINDA

Kredi desteği yalnızca modern sektörlerle sınırlı değil. Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren girişimciler de kapsam dahilinde. Bakırcılık, semercilik, nalbantlık ve yorgancılık gibi kültürel değeri yüksek iş kollarında çalışan ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi olan girişimciler de 1 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi alabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

En az 1 yıllık ustalık belgesi olanlar,

Son 1 yılda kendi işini kurmuş olanlar,

KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayarak projesi onaylananlar,

35 yaşını geçmemiş genç girişimciler.

Halkbank yetkilileri, bu desteklerle girişimciliği teşvik etmeyi, kadınların ve gençlerin ekonomideki yerini güçlendirmeyi ve geleneksel zanaatların yaşatılmasını hedeflediklerini belirtti.