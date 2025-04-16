Son dönemde yükselen konut kredisi faiz oranları, bireysel kredi ödemelerini birçok vatandaş için zorlayıcı hale getirmişti. Ziraat Bankası, bu tabloya çözüm olarak, toplu gelir beyanına dayalı ortak kredi modelini hayata geçirdi.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Katılımcı Sayısı: Minimum 2, maksimum 5 kişi

Gelir Hesaplaması: Ortak gelir beyanı esas alınıyor

Kredi Limiti: SPK lisanslı ekspertiz raporuyla belirlenen konut değeri üzerinden hesaplanıyor

Faiz Oranı: %2,59

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Kredi Tutarı Aylık Taksit (1 kişi) Aylık Taksit (5 kişi) 2.150.000 TL 58.400,26 TL 11.680 TL

Bu model sayesinde özellikle aile bireyleri veya yakın arkadaş grupları bir araya gelerek, yüksek taksit yükünü bölüşüp daha kolay konut sahibi olabiliyor.

Ziraat Bankası’nın bu yeni adımı, barınma ihtiyacının arttığı günümüzde kolektif çözüm arayışlarına önemli bir katkı sunuyor.