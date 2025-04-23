Banka, 2025’in son çeyreğine kadar altının ons fiyatının ortalama 3.675 dolar seviyesinde olacağını tahmin ederken, talebin beklentileri aşması halinde bu seviyeye daha erken ulaşılabileceği görüşünde. JP Morgan'ın analizine göre, altına yönelik yatırımcı ve merkez bankası talebi, 2024 yılı boyunca çeyrek başına ortalama 710 ton civarında seyretti.

22 Nisan 2025 tarihinde spot altın, yılbaşından bu yana yüzde 29 artışla ilk kez 3.500 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü. Goldman Sachs ise yıl sonu altın tahminini 3.300 dolardan 3.700 dolara yükseltti. Banka, güçlü senaryolarda ons fiyatının 4.500 dolara yaklaşabileceğini belirtiyor.

UYARILAR VE RİSK SENARYOLARI

JP Morgan, altın fiyatlarında olası düşüş senaryolarına da dikkat çekti. Merkez bankası talebindeki olası düşüşler veya ABD ekonomisinin tarifelere direnç göstermesi gibi gelişmelerin, altının yükselişini baskılayabileceği ifade edildi. Böyle bir durumda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadelede daha proaktif adımlar atabileceği ve bu durumun piyasaların faiz artışlarını daha erken fiyatlamasına yol açabileceği belirtildi.

GÜMÜŞTE BEKLENTİLER

Banka, gümüş piyasasında kısa vadeli belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken, 2025'in ikinci yarısında "yakalama penceresi" açılabileceğini ve ons gümüş fiyatının yıl sonunda 39 dolara kadar çıkabileceğini açıkladı.