​Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2022 yılı Lisanslı Depoculuk Desteklemelerinin askıya çıktığını açıkladı.

Müdürlü tarafından yapılan açıklamada; “ 14 Kasım 2021 tarih ve 31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'in (Tebliğ No: 2021/30) 12. maddesi gereği Tarım Bilgi Sisteminden alınan kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin askı listeleri 17.07.2023 Pazartesi günü itibariyle İl Müdürlüğümüz web sayfasında ve İl / İlçe Müdürlüklerimiz ilan panolarında 5 iş günü süre ile askıya çıkmıştır. Üreticilerimizin söz konusu listelerdeki bilgilerini kontrol ederek varsa itirazlarını takip eden 5 iş günü içerisinde İl ve İlçe Müdürlüklerimize bildirmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir