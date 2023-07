Genç, Yozgat milletvekillerini ziyaret ederek hayvan hakları konusundaki sorunları dile getirdi.

KİHAYKO Yozgat ve Kırşehir İl Temsilcisi Fahri Genç, Yozgat milletvekillerini ziyaret ederek hayvan hakları sorunlarını anlatarak vekillerden bu konuda destek istedi.

KİHAYKO Yozgat ve Kırşehir İl Temsilcisi Fahri Genç, mecliste MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Sadir Durmaz, Ak Parti Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Ak Parti Milletvekili Süleyman Şahan, MHP Milletvekili Ethem Sedef, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Abdullah Kaya’yı ziyaret ederek, faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Genç, yaptığı açıklamada; vekillere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Hayvan hakları konusunun toplumun konusu olduğunu ve üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Genç, “Yozgat ve Kırşehir illerimizin ilçeleri ve kasabalarında sokakta yaşayan canlılarımızın kedi ve köpeklerimizin durumları içler acısı. Bu durum bizlerinde yüreklerini sızlatıyor. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 51’e 99’un kanun kapsamında Valilikler koordinesinde illerde sokak canlıları kurulunun bir an önce toplanıp karar alarak gereken adımların atılması, belediyelerin derhal harekete geçmesi gerekmektedir Belediyelerin sokakta yaşayan canlılara karşı da büyük sorumlulukları vardır. Lütfen bu sorumluluklarınızı yerinize getiriniz. Bu konunun aciliyeti önem arz etmektedir. Bu kapsamda bizlerde gerekli ziyaretlerde bu konuları ele aldık. Özellikle Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy Bey’in kendisine notlarımız ilettik. İnşallah bir an önce gereken adamlarını atılmasını bekliyoruz. Oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Özellikle milletvekillerimiz bu konuyla alakalı bizlere her türlü destek olacaklarını belirttiler. Bu vesile ile yetkililerimize sesleniyorum; bu dünya fani kimseye kalmayacak makamları mevkiler gelip geçici Allah’ın dilsiz kullarına lütfen yardımcı olunuz. Çiçekdağı Köseli Akçakent Yerköy Rehabilitasyon merkezini 4-5 yıldır uğraşıyoruz bir türlü bu projemiz gerçekleşmedi. İnşallah kurban bayramından sonra devlet büyüklerimizin de desteği ile güzel rehabilitasyon merkezinin yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi