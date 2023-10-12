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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı Aksa Tufanı isimli bir operasyon yılların öfke patlaması olduğunu belirten Başkan Adıgözel, “İsrail işgalden ve saldırganlıktan tamamen vazgeçmediği sürece Filistin halkının eylemleri meşrudur” dedi.

Başkan Adıgözel yaptığı açıklamada, “İsrail laftan değil güçten anlar diyen Merhum Erbakan hocamızı bir kez daha Rahmetle anıyoruz. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak diyoruz ki Filistin devleti kurulmadan barış olmaz. Filistin halkının haklı davasından yanayız. Filistine destek amaçlı, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezin koordinesi dahilinde il ve ilçe teşkilatlarınca, Filistin halkının yanında olduğumuzu ifade edeceğiz. Bugün Siyonist İsrail, algı oluşturmaya çalışıyor. Siyonist İsrail’e destek amaçlı açıklamalarda bulunan Devlet adamlarına, kurum ve kuruluş liderlerine görüntülü teşekkür mesajları yollayarak algı oluşturmaktalar. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi olarak Sayın Fatih Erbakan liderliğinde 14 Ekim Cumartesi Günü Saat 14.00 de Konya’da yapılacak Özgür Filistin Mitingine halkımızı davet ediyorum. Filistin’in Mescid-i Aksanın bu kutlu mücadelesinde, yanında olduğumuzu hep birlikte haykıralım. Gazze'de, Kudüs’te ve diğer şehirlerde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistinli kardeşlerimizle geçmişte olduğu gibi bugün de dayanışma içindeyiz. Medeniyetler beşiği Ortadoğu’da binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan, üç semavi dinin kesişme noktasında bulunan Filistin Bir asırdır felaketlerin pençesinde, mağduriyetlerin çemberindedir. Filistin tüm Müslümanların meselesidir. İslam ümmetinin birlik olma zamanıdır. Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen için Yenide Refah Partisi” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)